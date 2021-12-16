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Новосибирские школьники смогут бесплатно ездить в транспорте на зимних каникулах

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Чтобы не платить за билет, ребенку нужно будет предъявить справку из учебного заведения.

В период с 29 декабря до 9 января школьники Новосибирска смогут бесплатно ездить на общественном транспорте, сообщили в группе городской мэрии в социальной сети «Вконтакте».

«Для школьников будет организован бесплатный проезд в метро, трамваях, троллейбусах и на муниципальных автобусных маршрутах (кроме такси): № 20, 21, 23, 36, 38, 45, 50, 54, 65, 68, 69, 72», — сказано в публикации.

Для бесплатного проезда в транспорте ребенку нужно показать кондуктору справку из школы, подтверждающую статус учащегося.

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