По поручению Путина медикам, работающим в новогодние праздники, выплатят двойную надбавку

Президент РФ Владимир Путин поручил выплатить двойную спецнадбавку медикам, которым предстоит в зимние праздники работать с пациентами, инфицированными ковидом. Об этом глава государства сообщил на совещании с членами Правительства.

«Мы в этом году, в 2021-м, на праздничные новогодние дни обеспечили выплату спецнадбавок для медработников и социальных работников, которые работали, работают, продолжают работать с ковидными больными, в двойном размере. Я просил бы Правительство и в 2022 году на праздничные новогодние дни сделать то же самое», — подчеркнул президент, обращаясь к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Министр финансов России Антон Силуанов отметил, что на эти цели потребуется около 8 миллиардов рублей.

В свою очередь Татьяна Голикова сообщила, что Правительство приняло решение продлить предоставление страховых и специальных социальных выплат медицинским и социальным работникам, которые задействованы в борьбе с коронавирусом. «Будет продлено на 2022 год действие норм, регулирующих предоставление страховых и специальных социальных выплат в отношении отдельных категорий медицинских работников и социальных работников, которые задействованы в борьбе с ковидом», — сказала вице-премьер.