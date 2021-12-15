Принтер временных татуировок разрабатывают студенты НГУ

Публичный разбор проектов Startup Lynch для студентов Новосибирского государственного университета состоялся 12 декабря. Грантовый фонд в размере 200 тыс. руб. по итогам конкурса был разделен между пятью командами. .

«Первое место и 80 000 рублей получил стартап Moltink — принтер временных татуировок. Команда разрабатывает лазерный принтер, который бесконтактно наносит тату на несколько месяцев», — рассказали в пресс-центр университета.

Сейчас студенты активно занимаются разработкой прототипа и ищут партнеров. С помощью их принтера можно набить себе, к примеру, QR-код о вакцинации. Тату размером 5х5 см будет стоить около двух тысяч рублей.