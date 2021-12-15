Как часто новосибирцам повышают зарплату?

Сервис «Зарплата.ру» выяснил, что оплата труда у новосибирцев растет ежегодно. В частности, в 2021-м уровень зарплаты жителей нашего региона повысился на 12 %, сообщается в исследовании сервиса.



С октябрь этого года зарплаты повысили работникам городской мэрии, регионального правительства и Горэлектротранспорта. Увеличились доходы работников сферы торговли, у них зарплата выросла на 12 % и в среднем составила 29 тыс. руб.



Отметим, что многие новосибирцы сегодня предпочитают переходить на удаленкуи менять сферу деятельности. Все чаще жители региона выбирают IT из-за более высоких зарплат и возможности работать из дома.



Новосибирскстат ранее приводил данные, согласно которым средняя заработная плата жителей Новосибирской области составляет 44 291 рубль. Практически в два раза больше остальных получают работники сферы информации и связи – их средняя зарплата превышает 81 тысячу рублей. Чуть меньше – порядка 78 тысяч рублей – зарабатывают специалисты финансовой сферы и страховщики.



