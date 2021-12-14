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Сколько новосибирцев мечтают уволиться?

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И в чем основные причины такого желания?

Аналитики онлайн-университета Skypro провели исследование и выяснили, что каждый четвертый новосибирец (28%) задумывается о том, чтобы сменить работу несколько раз в месяц, каждый четвертый (28%) — раз в неделю, каждый седьмой (15%) — раз в несколько месяцев, 13% опрошенных — раз в полгода-год, 14% — ежедневно и только 2% не размышляют об этом вовсе.

«Чаще всего о смене работы мечтают сотрудники маркетинга, медицины и общепита. 10%, 9% и 9% из них задумываются об этом ежедневно. Реже всего думают об этом работники производства, индустрии моды и спорта: среди них показатели 6%, 4% и 4% соответственно», — отмечает Михаил Свердлов, директор по развитию онлайн-университета Skypro.

Наибольшее количество респондентов (35%) призналось, что в текущей работе их не устраивает размер заработной платы. На втором месте (33%) — продолжительность рабочего дня, на третьем — местоположение офиса (22%), на четвертом (21%) — отсутствие возможности самореализации, а 21% опрошенных не довольны своим руководителем.

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