Какие новые налоги ждут россиян в следующем году?

С 1 января 2022 года гражданам РФ придется платить еще четыре налога в связи с изменениями, которые внесены в Налоговый кодекс. Об этом сообщается на сайте «Консультант Плюс».



О каких налогах идет речь?



Налог на доход граждан, полученный в качестве процентов по вкладам. Тем россиянам, у которых есть банковские вклады в рублях, придётся заплатить 13% налога на доходы, которые превысили ключевую ставку Центробанка по состоянию на начало года (4,25%). Например, если человек в течение года получал доход с вклада в размере 9%, то разница между ставкой ЦБ и доходом по депозиту составит 4,75%. Следовательно, с 9%-ного дохода по вкладу стоит высчитать 4,75% и уже с этой суммы заплатить 13%.



Налог на доход по вкладам в иностранной валюте. Расчеты производятся по такому же принципу, как и в предыдущем случае. Главное — перевести валюту в российские рубли по курсу ЦБ на момент выплаты процентов.



Налог на дивиденды на вклады пенсионеров. Пожилые россияне также должны будут заплатить подоходный налог по своим вкладам. В 2021 году депутаты Государственной думы не приняли законопроект, который освобождает пенсионеров от оплаты этого налога.



Налог на банковский вклад или депозит, который был получен не в качестве наследства.

