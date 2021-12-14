18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Какие новые налоги ждут россиян в следующем году?

Поделиться:

Рассказываем, кого они коснутся и сколько придется платить.

С 1 января 2022 года гражданам РФ придется платить еще четыре налога в связи с изменениями, которые внесены в Налоговый кодекс. Об этом сообщается на сайте «Консультант Плюс».

О каких налогах идет речь?

Налог на доход граждан, полученный в качестве процентов по вкладам. Тем россиянам, у которых есть банковские вклады в рублях, придётся заплатить 13% налога на доходы, которые превысили ключевую ставку Центробанка по состоянию на начало года (4,25%). Например, если человек в течение года получал доход с вклада в размере 9%, то разница между ставкой ЦБ и доходом по депозиту составит 4,75%. Следовательно, с 9%-ного дохода по вкладу стоит высчитать 4,75% и уже с этой суммы заплатить 13%.

Налог на доход по вкладам в иностранной валюте. Расчеты производятся по такому же принципу, как и в предыдущем случае. Главное — перевести валюту в российские рубли по курсу ЦБ на момент выплаты процентов.

Налог на дивиденды на вклады пенсионеров. Пожилые россияне также должны будут заплатить подоходный налог по своим вкладам. В 2021 году депутаты Государственной думы не приняли законопроект, который освобождает пенсионеров от оплаты этого налога.

Налог на банковский вклад или депозит, который был получен не в качестве наследства.
 

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: