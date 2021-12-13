Новосибирским детям-сиротам вручили ключи от собственного жилья

Как отметила заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Ольга Потапова, правительством региона для решения вопроса по увеличению количества приобретаемого жилья инициируются дополнительные меры поддержки, выступающие в качестве альтернативных к уже действующим на территории региона. Так, в текущем году бюджет на данные цели увеличен на 800 млн рублей в сравнении с 2020 годом и составил 1,3 млрд рублей. Среди нововведений 2021 года – включение в программу регионального министерства строительства в части осуществления контроля за возведением жилых помещений для предоставления лицам из числа детей-сирот, а также приобретение в собственность жилья за счет средств социального сертификата. Размер выплаты по сертификату – порядка 1,6 млн рублей, кроме того, допускается использование собственных средств – кредитных, средств материнского капитала, областного семейного капитала. Благодаря этим мерам в 2021 году обеспечат жильем порядка 700 ребят.