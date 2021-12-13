Штраф за курение рядом с ребенком или беременной женщиной могут ввести в России

Руководитель проекта «Трезвая Россия», депутат Государственной думы Султан Хамзаев предложил ввести отдельный штраф за курение рядом с беременной или несовершеннолетним. В своем обращении он отметил, что в настоящее время за нарушение запрета на курение на отдельных территориях предусмотрен штраф от 500 до 1,5 тыс. рублей, на детской площадке — от 2 тыс. до 3 тыс. рублей.



Такие же размеры штрафов за данные действия предусмотрены и в проекте новой редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) России, добавил Хамзаев.



Как отметил Хамзаев, с целью сохранения здоровья и защиты окружающих от негативного воздействия табачного дыма в ряде стран действуют отдельные положения, предусматривающие увеличение размера штрафа за курение в общественном месте в присутствии беременных или детей.



«В этой связи прошу вас оценить целесообразность внесения в проект редакции будущего КоАП России нового положения, предусматривающего штраф в размере 5 тыс. рублей за нарушение установленного запрета курения табака на отдельных территориях, включая детские площадки, заведомо в присутствии беременной либо несовершеннолетнего», — сказано в письме на имя главы Минздрава РФ Михаила Мурашко.

