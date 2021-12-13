Новосибирцы поделились основными причинами стресса

Жители сибирской столицы стали заметно чаще искать помощи у психотерапевтов и психологов. Такой вывод следует из результатов совместного исследования hh.ru и медицинского сервиса «Доктор рядом».



За последние полгода число обращений к специалистам выросло на 53%. Причем активнее стали ходить к психологам женщины (на 66% больше, чем за аналогичный период прошлого года), нежели мужчины (на 17%).



63% опрошенных горожан назвали причиной возникновения тревоги эмоциональное выгорание. В 37% случаев стресс связан с личной эмоциональной нестабильностью, а в 29% — работой с очень сложными проектами. Бывает, стресс провоцируют конфликты с коллегами (21%) или ошибки в работе (16%).



Стресс на работе испытывают большинство респондентов — 53%. Еще 34% рассказали, что испытывают его иногда, а 13% — очень редко.



Наиболее подвержены стрессу работники сферы бухгалтерского и управленческого учета — о соответствующей проблеме заявили 85% респондентов. Среди маркетинг-менеджеров и PR-специалистов на тревогу жалуются 81% опрошенных. В медицинской сфере этот показатель — 79%.