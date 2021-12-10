Вернут ли россиянам прежний пенсионный возраст?

На пленарном заседании в Госдуме было выдвинуто два законопроекта о снижении возраста выхода на пенсию для мужчин до 60 лет, для женщин до 55 лет. Об этом сообщил ТАСС.



Первый закон внесли депутаты фракции «Справедливой России». Согласно документу, право на пенсию по старости имеют мужчины в возрасте 60 лет, женщины — 55 лет. Пересмотр в сторону повышения до 1 января 2035 года не допускается.



Вторую идею предложили депутаты КПРФ. По их задумке, законопроект направлен на возвращение возраста, дающего право на назначение пенсии по старости — 60 и 55 лет (мужчинам и женщинам).



Обе инициативы не поддержало правительство России. В заключении кабмина поясняется, новые предложение не подтверждается статистическими данными. Также было отмечено, что отсутствуют объективные обоснования необходимости возвращения прежнего пенсионного возраста.



