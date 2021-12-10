Новосибирцы объяснили, почему в декабре их КПД на работе падает

По данным онлайн-опроса, который провели аналитики «Зарплата.ру», в декабре почти половина новосибирцев (46%) работает хуже обычного. При этом в более выраженно страдает эффективность у женщин (64%), нежели у мужчин (36%), поскольку прекрасная половина населения чаще занята в праздничных приготовлениях.



Эксперты объясняют такой спад предновогодней атмосферой и корпоративами с коллегами. Кроме того, половина новосибирцев участвуют в праздничных приготовлениях на работе: украшают офис, наряжают елку, готовят игры и конкурсы. Вся суета, связанная с праздниками, отвлекает сотрудников от основной работы и влияет на продуктивность.



Помимо подготовки к празднику среди основных причин, которые мешают новосибирцам работать в декабре – невозможность сосредоточиться перед долгими выходными, необходимость поздравлять партнеров или коллег, расслабленная обстановка и всеобщее нежелание добросовестно выполнять свои обязанности в декабре.



31% респондентов признались, что перед Новым годом им сложно фиксироваться на работе – все мысли только о долгожданном отдыхе, 18% сотрудников вынуждены тратить время на поездки и поздравления партнёров, еще 15% сотрудников придумывают и покупают подарки партнёрам, 13% не могут перестать думать о том, хватит ли денег на подарки родным и близким, 7% отвлекают коллеги, постоянно желающие отпраздновать грядущие события с шампанским. Затруднились с ответом 16% опрошенных. Полностью отменить празднование Нового года на рабочих местах хотели бы 11%.