Девушка-космонавт из Новосибирска отправится на МКС на корабле Илона Маска

37-летняя сибирячка Анна Кикина станет первой из российских космонавтов, кто отправится на МКС на корабле компании Илона Маска SpaceX. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем телеграм-канале.

Он отметил, что Анна Кикина станет участницей программы перекрестных полетов Роскосмос-НАСА. Полет состоится осенью 2022-го. «Соответственно астронавта НАСА включим в состав нашего экипажа на пилотируемом корабле «Союз МС», — заявил Рогозин.

Анна Кикина родилась в Новосибирске. В 21 год окончила курсы инструктора по обучению населения основам первой помощи. Также окончила Новосибирскую государственную академию водного транспорта, где получила образование инженера-гидротехника и экономиста-менеджера.

После академии Кикина работала ведущей на радио, а через некоторое время, в 2012 году, решила стать космонавтом. Анна услышала о наборе кандидатов для полета космос и решила попытать удачу. Из 304 претендентов отобрали только восемь человек, среди них и оказалась сибирячка. Уже в 2014-м девушке присвоили квалификацию «космонавт-испытатель».

Фото: архивы пресс-служб