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Новосибирские работодатели пожаловались на дефицит ИТ-кадров

Число вакансий для ИТ-специалистов выросло за год на 85%.

Каждый пятый работодатель в Новосибирске считает, что на рынке труда существует дефицит кадров IT-специалистов,. Каждый третий замечает такую тенденцию, и лишь единицы уверены, что все в порядке, передают аналитика сервиса Platforma и онлайн-рекрутинга hh.ru.

Управленцы называют подобный кадровый голод серьезной проблемой для бизнеса, поэтому некоторые готовы к решительным действиям, чтобы исправить кадровую нехватку. К примеру, 23% работодателей покупают обучающие курсы/семинары, 23% переквалифицируют сотрудников, 22% разрабатывают программы мотивации, 16% предлагают заработную плату выше рыночной, 8% нанимают высококвалифицированных наставников, а 6% специально для сотрудников ИТ покупают новое технологическое оборудование. Каждый второй управленец (55%) признался, что готов нанять специалиста из ИТ за большие деньги, который гарантированно решит бизнес-проблемы.

«В конце ноября – начале декабря 2021 г. на hh.ru открыто свыше 143 тысяч вакансий для ИТ-специалистов, что на 85% превышает показатели конца осени прошлого года. Весь 2021 год отмечен взрывным ростом ИТ-вакансий — годовые темпы прироста составляют 76%, при этом сохраняется острый дефицит и нехватка ИТ-кадров, резюме прирастают в среднем на 5%. Дефицит в течение года также усугубляется, если в начале 2021 года на одну вакансию в ИТ приходилось 2,5 резюме, то к концу осени показатель опустился до 1,5», – сообщила руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова.

Частично проблема решается молодыми специалистами, выпускниками технических вузов – почти половина опрошенных работодателей готовы рассмотреть их резюме.

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