Тысячи волонтеров будут сопровождать Чемпионат мира по волейболу в Новосибирске

Набор и отбор волонтеров на Чемпионат мира по волейболу поможет провести волонтерский корпус Новосибирской области. Всего ожидается регистрация более 30 000 кандидатов, из которых будут отобраны 3 500 волонтеров.

Волонтеры будут задействованы по 18 функциональным направлениям от аккредитации и организации соревнований до телерадиовещания и транспорта. При регистрации в программе волонтеры смогут изначально выбрать интересующие их направления.

Министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов подчеркнул, что набор волонтеров – важный этап в подготовке мероприятий чемпионата мира. «Волонтеры играют огромную роль, это очень ответственная работа и миссия. Уверен, что кандидатам в волонтеры будет интересно стать частью большого спортивного события не только в нашем регионе, но и во всей стране», — отметил он.

Напомним, что турнир пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года в десяти городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Уфе, Екатеринбурге, Новосибирске, Кемерове и Красноярске. Оргкомитет сотрудничает с Ассоциацией волонтерских центров, объединяющей волонтёрские организации по всей стране.

Чтобы стать волонтером, необходимо подать заявку – ее сможет подать любой желающий старше 18 лет. Полные требования к волонтёрам различных функциональных направлений будут указаны в описании заявки. Далее необходимо пройти интервью, после подтверждения об успешном прохождении отбора необходимо пройти обучение, получить аккредитацию и экипировку.

Во время Чемпионата каждому волонтеру предоставят брендированную экипировку и бесплатный проезд на общественном транспорте в городе-организаторе. Все волонтеры будут застрахованы начиная с первого дня смены и каждому положено питание. Иностранным и иногородним волонтерам будет предоставлено проживание. В городах-организаторах будут работать так называемые городские волонтеры: ими смогут стать кандидаты от 14-16 лет (в зависимости от города).

Помимо возраста среди требований к кандидатам в волонтеры: знаний иностранных языков, опыт волонтерской деятельности, умение работать в команде, возможность участия в качестве волонтера не менее 12 дней, готовность принять участие в тренингах.