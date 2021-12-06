Новосибирцев приглашают поучаствовать в акции «Елка желаний»

Министерство труда и соцразвития Новосибирской области информирует жителей региона о проведении Всероссийской предновогодней акции «Елка желаний». Партнером акции может стать как физическое, так и юридическое лицо. В 2021 году принять участие в масштабной акции можно онлайн и офлайн. Для участия в онлайн-формате нужно зайти на сайт акции и выбрать любое понравившееся желание.

Подарки для акции делятся на два типа: материальные подарки (например, развивающие игрушки, книги, товары для хобби, музыкальные инструменты, спортивный инвентарь, одежда, электроника) и нематериальные (встреча с кумиром, экскурсия или поездка, побывать в роли пожарного и др.).

В акции могут принять участие следующие категории:

- граждане с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 3 до 17 лет включительно;

- граждане с инвалидностью в возрасте от 3 до 17 лет включительно и от 60 лет;

- дети от 3 до 17 лет включительно и пожилые от 60 лет с состоянием здоровья, угрожающим жизни;

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей в возрасте от 3 до 17 лет включительно;

- дети в возрасте от 3 до 17 лет включительно, проживающие в семьях с доходом ниже прожиточного минимума.

Подробнее ознакомиться со всеми условиями участия можно на сайте Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний».

Благотворительный проект «Елка желаний» входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей» и проводится уже в четвертый раз. За время существования акции было исполнено 21450 желаний.