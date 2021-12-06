Новосибирский рэпер получил штраф за пропаганду запрещенных веществ

Зюзинский суд Москвы рассмотрел дело о пропаганде наркотиков в клипе известного рэпера из Новосибирска Элджея. Суд признал Алексея Узенюка (настоящее имя музыканта) виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ «Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ с использованием интернета», — передает ТАСС. Элджея наказали штрафом в размере 100 тысяч рублей.



В ходе следствия полиция проверила треки исполнителя и обнаружила там строчки, которые суд так же признал пропагандирующими наркотики.



Причиной для проверки песен Элджея стала Лига безопасного интернета, возглавляемая общественницей Екатериной Мизулиной. В июне этого года организация обратилась в полицию и попросила изучить творчество рэпера «в связи с откровенной пропагандой наркотиков в одном из видеоклипов».

Фото: инстаграм-аккаунт Элджея