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Новосибирский вирусолог высказался о массовой закупке QR-кодов среди жителей нашего региона

Сколько новосибирцев, по его мнению, приобрели коды?

Новосибирский вирусолог, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук НГУ Сергей Нетёсов заявил, что 20% жителей региона купили себе QR-коды.

«Мы где-то в конце первой сотни стран по степени вакцинированности, а по числу заболеваний – в первой тройке», – сказал он в ходе выступления на студенческой передаче «Вечерний НГУ».

Нетесов ответил на вопросы новосибирцев относительно четвертой волны коронавируса. Вирусолог подчеркнул, что как в Новосибирске, так и во всей стране, многие люди покупают QR-коды из-за нежелания вакцинироваться.

Спикер отметил, что само введение системы QR-кодов не может кардинально изменить ситуацию с заболеваемостью. По словам ученого, пятая часть россиян все равно не делают прививки от ковида, а покупают документы о вакцинации и QR-коды.

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