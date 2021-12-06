Новосибирский вирусолог высказался о массовой закупке QR-кодов среди жителей нашего региона

Новосибирский вирусолог, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук НГУ Сергей Нетёсов заявил, что 20% жителей региона купили себе QR-коды.



«Мы где-то в конце первой сотни стран по степени вакцинированности, а по числу заболеваний – в первой тройке», – сказал он в ходе выступления на студенческой передаче «Вечерний НГУ».



Нетесов ответил на вопросы новосибирцев относительно четвертой волны коронавируса. Вирусолог подчеркнул, что как в Новосибирске, так и во всей стране, многие люди покупают QR-коды из-за нежелания вакцинироваться.



Спикер отметил, что само введение системы QR-кодов не может кардинально изменить ситуацию с заболеваемостью. По словам ученого, пятая часть россиян все равно не делают прививки от ковида, а покупают документы о вакцинации и QR-коды.