Минтруд РФ обсуждает продление зимних нерабочих дней

Министерство труда России обсуждает вопрос об увеличении срока новогодних праздников, предварительно намеченных с 31 декабря 2021 по 9 января 2022-го. В связи с непредсказуемыми темпами распространения коронавируса, а также тяжелыми климатическими условиями в ведомстве предложили продлить режим выходных до 1 февраля следующего года.

Из-за того, что дни будут объявлены выходными, работодателям позволят не выплачивать сотрудникам заработную плату за январь, а в случае вызова на работу оплачивать внеурочные. «Режим выходного января» не будет распространяться на работников медицинских учреждений, силовых структур, МЧС, коммунальных служб, продовольственных магазинов, городского и междугороднего транспорта и предприятий с закрытым циклом. Они продолжат работу в штатном режиме в любом случае.