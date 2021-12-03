В Новосибирском минздраве прогнозируют снижение ковидной статистики в ближайшее время

Обстановка по коронавирусу в Новосибирской области остается напряженной, сообщает Елена Аксенова, заместитель министра здравоохранения региона. Однако вскоре можно ждать спада заболеваемости. Такое заявление она сделала в ходе брифинга 2 декабря.

По словам госпожи Аксеновой, сейчас регион находится на плато: уже вторую неделю не наблюдается ни роста числа зараженных, ни резкой тенденции к снижению.

«Ситуация по-прежнему напряженная, но если все будут условия выполнены, по аналогии с предыдущими подъемами инфекции ожидаем, что через несколько недель плато [наступит] постепенное снижение», — резюмировала замглавы ведомства.