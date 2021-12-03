Какие требования придется соблюдать Деду Морозу и Снегурочке?

В 2021 году всех актеров, которые будут играть Деда Мороза и Снегурочку, обязали вакцинироваться и носить маски. Об этом NEWS.ru сообщила организатор Всероссийского съезда Дедов Морозов и Снегурочек Зинаида Моор.



«На руках у Деда Мороза будут по традиции перчатки, а густая длинная борода заменяет медицинскую маску. Снегурочки же все будут в масках... И все они будут в этом году привитые», – подчеркнула она, добавив, что все клиенты артистов – семьи с детьми, поэтому исполняющие роли не возьмут на себя смелось прийти к людям непривитыми. Они понимают эпидемиологическую ситуацию в стране.



Также госпожа Моор отметила, что традиционный XIV Всероссийский съезд Дедов Морозов и Снегурочек в Ханты-Мансийске в этом году пройдет с онлайн-конкурсами и без церемонии торжественного открытия.