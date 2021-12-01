Только 11% россиян планируют смотреть телевизор в новогоднюю ночь

40% россиян (+2% за год) не собираются смотреть новогодние огоньки в первую ночь 2022-го. Таковы результаты опроса сервиса SuperJob. Люди объясняют нежелание включать телевизор слишком традиционным составом артистов, а также принципиальным нежеланием смотреть «ящик».

Вместе с тем 36% (+4% за год) респондентов включат телевизор но только для фона. И лишь 11% планируют провести праздник за просмотром шоу-программ.

Чаще отказываться от различных новогодних огоньков готовы мужчины (49% против 32% среди женщин) и молодежь до 34 лет (44%). Среди тех, кто будет смотреть огоньки и включит ТВ для фона, больше всего женщин старше сорока пяти лет.