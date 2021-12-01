Российских подростков 12-17 лет собираются вакцинировать от ковида уже с конца декабря

Вакцинация юных россиян в возрасте 12-17 лет против коронасируса может начаться уже в конце декабря. Детей от 6 до 11 лет собираются вакцинировать двумя месяцами позже — в случае одобрения соответствующей вакцины. Центр имени Гамалеи уже подал в Минздрав РФ документы на проведение исследования вакцины для детей 6-11 лет, сообщает ТАСС.

«Вакцинация подростков 12-17 лет <…> начнется в конце декабря. [Детей 6-11 лет] дайте еще два месяца, по крайней мере», — цитирует СМИ директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга. Он также считает, что детскую вакцину от ковида нужно внести в национальный календарь прививок. При этом Гинцбург отмечает, что ставить или нет прививку, будут решать родители.

Вакцину от коронавируса «Спутник М», которая будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно, российский Минздрав зарегистрировал 24 ноября 2021 года. Она состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. В ведомстве также отметили, что вакцинация подростков в возрасте от 12 до 15 лет будет проводиться только с согласия родителей или опекунов, а с 15 лет и старше при наличии их собственного письменного информированного добровольного согласия.