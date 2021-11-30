Повышения зарплаты до конца года ждут 44% новосибирцев

Аналитики портала SuperJob провели исследование и выяснили, что 44% жителей Новосибирской области ждут повышения зарплаты до конца 2021 года. Не рассчитывают на индексацию 36% опрошенных. Среди причин называют то, что им уже недавно повысили зарплату (3%). Столько же респондентов не ждут больше денег, так как работают непродолжительное время на нынешнем месте. Остальные не рассчитывают на улучшение условий по другим причинам.

Отметим, что лишь 28% новосибирских компаний в ближайшее время планируют повысить зарплату сотрудникам. Пока не планирует индексацию 47% работодателей в регионе.

При этом представители 22% организаций Новосибирской области рассказали, что повышали зарплаты менее чем полгода назад, еще 24% — от полугода до года назад. В 13% предприятий делали это более двух лет назад.