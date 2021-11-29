Ушел из жизни основатель сети клиник «Блеск» Дмитрий Воробьев

Сегодня, 29 ноября, не стало владельца сети стоматологических клиник и медицинского центра «Блеск» @blesknsk Дмитрия Воробьева @sibirvorobey.

В 1986 году Дмитрий закончил НГМУ по специальности «стоматология». 28 лет назад он создал в Новосибирске первое хозрасчетное стоматологическое отделение, с которого началось развитие сети клиник. Сейчас под брендом «Блеск» в нашем городе успешно работают шесть стоматологических клиник, два медицинских центра и Центр косметологии Be Lucce.

Внезапная смерть Дмитрия Воробьева стала тяжелой утратой для близких, коллег и всего медицинского сообщества Новосибирска.

Редакция «Собака.ru» приносит свои соболезнования родным и близким Дмитрия Владимировича.

Церемония прощания состоится 1 декабря, с 12 до 13, по адресу: ул. Ереванская, 18, траурный зал прощания «Ангел».