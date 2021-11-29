Новосибирцы рассказали о самых раздражающих англицизмах

Аналитики портала Зарплата.ру провели опрос и выяснили, что 67% новосибирцев в возрасте от 25 до 34 лет активно используют английскую лексику в профессиональном общении. Около 14% респондентов из возрастной группы 35-44 раздражает, когда коллеги употребляют в речи подобные слова. Каждый десятый опрошенный в возрасте от 45 до 55 лет в принципе не понимает смысла англицизмов.



Отметим, что больше всего новосибирцев раздражают заимствованные глаголы. В топ-10 самых ненавистных слов из английской лексики вошли: синкаться (синхронизироваться), фолловить (следовать), засабмитить (передать на рассмотрение), аппрувить (одобрить или утвердить что-то), брейнштормить (проводить мозговой штурм), фиксить (проверить и исправить ошибки), факап (неудача, ошибка), пруф (доказательство), скипнуть (пропустить, не обратить внимания), дэй-офф (выходной).



Более трети опрошенных новосибирцев (35%) считают, что англицизмы чаще всего используют люди, работающие в сфере IT. Столько же респондентов уверены, что этим грешат работники в маркетинге и PR. Примерно 8% замечали, что иностранные слова употребляют также в продажах. А вот непопулярна английская лексика в медицине, банковском и финансовом секторах и HR.