В России начинают отменять использование QR-кодов

В российских регионах упраздняют введенную ранее систему QR-кодов, которая позволяла вакцинированным или переболевшим коронавирусом посещать заведения общепита, учреждения культуры и массовые мероприятия.

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В числе первопроходцев оказалась Нижегородская область, где власти приняли решение отказаться от обязательных QR-кодов. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ «О введении режима повышенной готовности». Согласно очередным изменениям, театры, кинотеатры, фитнес-центры, заведения общепита и другие организации могут самостоятельно решать, оставить пропускную систему или нет.

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Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты должны слышать мнения граждан РФ по законопроектам о QR-кодах в общественных местах и на транспорте. «Я поддержал открытое письмо врачей к противникам вакцинации от коронавируса, рассказал о коллективном иммунитете среди депутатов и сотрудников аппарата Госдумы. А дальше, думаю, что вы меня поддержите, сказал о том, что нам важно услышать мнение людей,– подчеркнул господин Володин во время заседании в Госдуме. – Обращений много, мы должны слышать».