Кого из пожилых людей с 1 декабря ожидает повышение пенсионных выплат?

Три категории российских пенсионеров могут рассчитывать на увеличений пенсий с 1 декабря этого года. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на Пенсионный фонд России.



Как пояснили ПФР, рост пенсий произойдет в связи с автоматической индексацией выплат. Речь идет, в частности, о пожилых людям, которым в ноябре исполнилось 80 лет. Их пенсия увеличится сразу в два раза — до 12 088 рублей.



Ждет прибавка и тех пенсионеров, которые работали до августа 2021 года, но уволились в конце лета. С 1 декабря им будет начислять прибавка с доплатой за три месяца.



Кроме того, пенсию в увеличенном размере получат россияне, подававшие заявления на перерасчет. Надбавку зачислят автоматически.



