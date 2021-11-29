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Общество

Кого из пожилых людей с 1 декабря ожидает повышение пенсионных выплат?

Россиянам, преодолевшим рубеж в 80 лет, пенсию поднимут в два раза.

Три категории российских пенсионеров могут рассчитывать на увеличений пенсий с 1 декабря этого года. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на Пенсионный фонд России.

Как пояснили ПФР, рост пенсий произойдет в связи с автоматической индексацией выплат. Речь идет, в частности, о пожилых людям, которым в ноябре исполнилось 80 лет. Их пенсия увеличится сразу в два раза — до 12 088 рублей.

Ждет прибавка и тех пенсионеров, которые работали до августа 2021 года, но уволились в конце лета. С 1 декабря им будет начислять прибавка с доплатой за три месяца.

Кроме того, пенсию в увеличенном размере получат россияне, подававшие заявления на перерасчет. Надбавку зачислят автоматически.

 

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