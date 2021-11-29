Более половины новосибирских сотрудников хотели бы получить образование в области IT

Аналитики онлайн-университета провели опрос среди работающих жителей Новосибирска в возрасте от 18 лет. Сибирякам задали вопрос: хотели бы получить дополнительные знания для увеличения дохода или профессионального роста. Ответы в большинстве случаев оказались положительными.



Согласно полученным данным, каждый второй житель Новосибирска (51%) считает необходимым получать дополнительные знания в работе. 25% респондентов рассматривают такую возможность и лишь 12% уверены, что в этом нет нужды.



Кроме того, выяснилось, что две трети граждан (74%) не готовы повышать свою квалификацию и статус ценного сотрудника за свой счет. 20% респондентов настаивают на том, что расходы на образование должен оплатить работодатель, почти каждый третий опрошенный (30%) готов разделить расходы пополам, и 24% опрошенных ждут хоть какую-то компенсацию (менее 50%).



«Исследование показало, что самая востребованная сфера для расширения базы знаний — IT. Получить дополнительные навыки в этой области хотели бы 56% респондентов. В топ-5 желанных сфер получения знаний вошли также лингвистика (18%), финансы (11%), юриспруденция (9%) и фитнес (3%). Такая тенденция характерна для текущей ситуации на рынке труда. Пандемия, с одной стороны, ускорила цифровизацию, а с другой — показала, что существенная часть индустрий не так устойчива к кризисам и сотрудники таких компаний начали задумываться про стабильность и в будущем», — директор по развитию онлайн-университета Skypro Михаил Свердлов.



Каждый третий опрошенный (42%) готов посвятить приобретению знаний два-три часа в неделю, 21% — четыре-пять часов, 23%— до часа еженедельно, 12% — более пяти часов.