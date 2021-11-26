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Общество

Более 70% жителей Новосибирска не делят окружающих по национальности

Горожане стали более толерантны к приезжим.

Новосибирцы стали более терпимо относиться к мигрантам. Это показывают социологические исследования. Так, более 70% горожан признались, что не разделяют людей по национальному признаку. «Мы с ними уже привыкли жить. И большей частью надо понимать, что за два года пандемии те люди, которые, как нам кажется, когда-то приехали как трудовые мигранты, в условиях закрытых границ уже, наверное, наши граждане. Это надо признать. И поэтому вот этой напряжённости и опасения уже нет», – комментирует доктор социологических наук Надежда Вавилина.

Особенности работы в многонациональном мегаполисе обсуждают на форуме «Активный город». В этих дискуссиях участвуют не только общественники, но и чиновники, полицейские, ученые. Одна из главных задач – предотвратить разногласия между представителями разных национальностей благодаря совместным социальным проектам. ⁠

Такой опыт уже накопили многие общественные объединения города. «Очень многие проблемы, которые есть в нашем городе, не связаны с национальностью тех людей, которые участвуют в этих проблемах или конфликтах, – отмечает руководитель городского межнационального центра Елена Дерига. – Людям свойственно навешивать ярлыки и предавать этническую окраску той или иной ситуации. Потому что она явная».

 

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