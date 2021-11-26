18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Главный акушер Новосибирской области рассказал о правилах вакцинации будущих мам

Рэм Волков отметил, что до 22-й недели беременности прививаться запрещено.

Беременные женщины могут получить медицинский отвод от противоковидной вакцинации, правда, лишь временный. Об этом рассказал главный акушер Новосибирской области Рэм Волков. В ходе прямого эфира в своем инстаграм-аккаунте эксперт объяснил, что до 22-й недели беременности вакцинация запрещена. «Спутник V» разрешено ставить после 22 недели беременности, а также во время грудного вскармливания. До этого срока женщина имеет медотвод от прививки. Однако если она входит в число работников, подлежащих обязательной вакцинации, то он не помешает работодателю отстранить ее от работы.

«Я считаю, что разрешить прививаться можно и женщинам на более раннем сроке — с 16-ти недель. Все закладки органо-генеза и функций происходят до 13-ти недель. После 16-ти недель не происходит закладка никаких органов, они уже заложены и дальше происходит только увеличение клеточной массы», – сказал врач.

Главный акушер региона добавил, что осложнения могут возникнуть из-за любой вакцины. И до того, как препараты разрешили использовать, их тщательно исследовали, в том числе и на беременных.

По словам Рэма Волкова, в первые две волны пандемии беременные почти не подвергались атаке коронавируса. Но в третью волну вирус изменился: случаи заражения будущих мам регистрировались все чаще. Кроме того, течение болезни в целом стало более тяжелым.

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: