Главный акушер Новосибирской области рассказал о правилах вакцинации будущих мам

Беременные женщины могут получить медицинский отвод от противоковидной вакцинации, правда, лишь временный. Об этом рассказал главный акушер Новосибирской области Рэм Волков. В ходе прямого эфира в своем инстаграм-аккаунте эксперт объяснил, что до 22-й недели беременности вакцинация запрещена. «Спутник V» разрешено ставить после 22 недели беременности, а также во время грудного вскармливания. До этого срока женщина имеет медотвод от прививки. Однако если она входит в число работников, подлежащих обязательной вакцинации, то он не помешает работодателю отстранить ее от работы.

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«Я считаю, что разрешить прививаться можно и женщинам на более раннем сроке — с 16-ти недель. Все закладки органо-генеза и функций происходят до 13-ти недель. После 16-ти недель не происходит закладка никаких органов, они уже заложены и дальше происходит только увеличение клеточной массы», – сказал врач.

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Главный акушер региона добавил, что осложнения могут возникнуть из-за любой вакцины. И до того, как препараты разрешили использовать, их тщательно исследовали, в том числе и на беременных.

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По словам Рэма Волкова, в первые две волны пандемии беременные почти не подвергались атаке коронавируса. Но в третью волну вирус изменился: случаи заражения будущих мам регистрировались все чаще. Кроме того, течение болезни в целом стало более тяжелым.