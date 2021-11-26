Бывший муж Екатерины Тарасовой, погибшей из-за ДТП с Собчак, требует 2 миллиона долларов в качестве компенсации

Экс-супруг уроженки Новосибирска Екатерины Тарасовой, которая погибла в сочинском ДТП с участием Ксении Собчак, потребовал выплатить компенсацию в размере 2 миллиона долларов. Об этом сообщает Znak.

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Антон Тарасов рассказал, что лично встретился с телеведущей, чтобы выяснить все детали аварии. Он уверен, что Собчак скрывает детали столкновения автомобилей. «Спросил у нее, имеет ли она отношение к адвокату водителя „Майбаха“, она сказала: „Нет“. Хотя я знал, что – да. То есть я столкнулся с полнейшей беспринципностью, с враньем», – сообщил мужчина.

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По его мнению, телеведущая предложила недостаточно в качестве компенсации. Ксения Собчак на личной встрече с мужчиной предложила оплатить психолога для его дочери, а также устроить девочку в хорошую школу. Однако бывший муж погибшей отказался, вместо этого он потребовал компенсацию в размере почти 150 миллионов рублей. «То, что у меня внутри, стоит намного дороже. И что у моего ребенка внутри и у бабушки моей дочки... Вы убили мать моей дочери! Это мне никакие деньги не компенсируют!» – заявил Антон Тарасов.

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Напомним, что авария произошла в Сочи 9 октября. Водитель Mercedes, в котором ехала Ксения Собчак и еще два человека, выехал на встречную полосу во время обгона. В это время он столкнулся с автомобилем Volkswagen, в котором и находилась Екатерина Тарасова.

Фото: инстаграм Ксении Собчак