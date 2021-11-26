70% новосибирцев выступили против введения QR-кодов в общественном транспорте

Большинство жителей Новосибирска выступают против введения QR-кодов в общественном транспорте. Данные об этом приводят аналитики сервиса SuperJob.

Сотрудники портала опросили новосибирцев после того, как QR-коды для проезда в общественном транспорте ввели в Республики Татарстан. В нашем городе эту систему пока не ввели, однако жители заранее решили высказать свое мнение по данному вопросу.

Оказалось, что не поддерживают подобное нововведение 70 % горожан. Позитивно к QR-кодам относятся лишь 16 % респондентов, остальные затруднились дать ответ.

