Урезать новогодние выходные до трех дней предложили в Госдуме

Депутаты уверены, что следует сделать длинные зимние праздники значительно короче, оставив населению только три дня на отдых. С соответствующей инициативой выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он выступил с этим предложением во время обсуждения законопроекта о федеральном бюджете на три года. В ближайшие два года федеральная казна будет профицитной. В связи с этим Жириновский заявил о необходимости урезать каникулы



«Впервые за всю историю России туда «бросили» триллионы рублей. Какие каникулы! Давайте 2 января выйдем на работы. И все деньги бросим в регионы, чтобы до 1 февраля они пришли везде», – заявил лидер ЛДПР.



Это не первое предложение из Госдумы отменить новогодние праздники. Ранее представитель КПРФ Александр Ющенко заявил, что продолжительные зимние выходные нужно перенести на май, чтобы россияне отдыхали с пользой.