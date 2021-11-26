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Урезать новогодние выходные до трех дней предложили в Госдуме

О необходимости сократить россиянам каникулы заявил Владимир Жириновский.

Депутаты уверены, что следует сделать длинные зимние праздники значительно короче, оставив населению только три дня на отдых. С соответствующей инициативой выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он выступил с этим предложением во время обсуждения законопроекта о федеральном бюджете на три года. В ближайшие два года федеральная казна будет профицитной. В связи с этим Жириновский заявил о необходимости урезать каникулы

«Впервые за всю историю России туда «бросили» триллионы рублей. Какие каникулы! Давайте 2 января выйдем на работы. И все деньги бросим в регионы, чтобы до 1 февраля они пришли везде», – заявил лидер ЛДПР.

Это не первое предложение из Госдумы отменить новогодние праздники. Ранее представитель КПРФ Александр Ющенко заявил, что продолжительные зимние выходные нужно перенести на май, чтобы россияне отдыхали с пользой.

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