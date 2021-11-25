Среди клиентов новосибирских тату-студий стали популярны наколки в виде QR-кода

На фоне новой коронавирусной реальности жители нашего города стали интересоваться возможностью набить QR-код о вакцинации на различных частях тела. Об этом «Вести Новосибирск» рассказала тату-мастер Карина Каллаур.

«Да, стали иногда спрашивать о том, можно ли набить тату с QR-кодом. Но когда узнают, что сам QR-код изменится через полгода и что делать такую татуировку смысла нет, то быстро передумывают и просят сделать что-то другое»,– поделилась Карина.

Администратор тату-студии «ЕБШ» отметил, что вспышка популярности «коронавирусных» татуировок была перед прошлым Новым годом. Новосибирцы просили набить им, например, планету в маске или чумного доктора. По мнению работников студии, люди так пытаются запечатлеть новую реальность, в которой им приходится жить.

«Пока что нас не просили сделать татуировку с QR-кодом. Но теоретически, он должен работать. Почему бы и нет? Только если все сделать предельно точно», – добавили в тату-студии.