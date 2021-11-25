Дети из приютов смогут провести каникулы в новосибирских семьях

С ноября 2021 года по январь 2022-го в Новосибирске проводится акция «Каникулы в семьях горожан», об этом 25 ноября сообщили в мэрии города. Благодаря этой акции дети из приютов смогут обрести дом и почувствовать себя частью семьи.



В настоящий момент в трех городских центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей, находятся около 150 воспитанников, которые по разным причинам потеряли родных. В период акции жители Новосибирска могут пригласить сирот к себе на зимние каникулы.



«Дети смогут обрести близких людей, получить опыт общения со взрослыми и сверстниками, узнать о семейных традициях и ценностях, получить яркие и позитивные впечатления от семейного отдыха. Временная передача детей в семьи горожан не является формой устройства ребенка в семью. Непрерывный срок временного пребывания ребенка в семье не может превышать трех месяцев. Однако благодаря подобной акции ежегодно воспитанники учреждений обретают семьи и наставников», – прокомментировали в администрации Новосибирска.



При подборе семьи, определении длительности периодов и сроков пребывания на каникулах учитываются пожелания самого ребенка. А братья и сестры, находящиеся в одной организации, временно передаются в семью вместе, если дети сами этого хотят и это не противоречит медицинским показаниям.



Принять на каникулы ребенка в семью может совершеннолетний гражданин, постоянно проживающий на территории России за исключением:

лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными;

лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных в родительских правах;

бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине;

лиц, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных на него законом обязанностей;

лиц, имеющих на момент временной передачи в их семью ребенка судимость за умышленное преступление против жизни и здоровья граждан;– лиц, имеющих инфекционные заболевания в открытой форме или психические заболевания, больных наркоманией, токсикоманией, алкоголизмом;

лиц, не имеющих постоянного места жительства на территории РФ.

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Чтобы получить заключение органа опеки и попечительства о возможности временной передачи ребенка в свою семью, нужно предоставить копию паспорта или другого документа, удостоверяющего личность (с предъявлением оригинала), справку органов внутренних дел, подтверждающую отсутствие судимости за умышленное преступление против жизни и здоровья, справку лечебно-профилактического учреждения об отсутствии заболеваний.

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Также можно будет предоставить документы об образовании, о профессиональной деятельности, прохождении программ подготовки кандидатов в опекуны или попечители. Это будет большим плюсом.

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Задать вопросы и получить подробную информацию можно по телефону горячей линии комитета опеки и попечительства города Новосибирска: 227-44-04 и в территориальных отделах опеки.

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