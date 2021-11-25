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Более 40% новосибирцев мечтают о настоящем новогоднем корпоративе – как в старые добрые времена

Жители нашего города соскучились по полноценным вечеринкам без ограничительных мер.

Аналитики Зарплата.ру устроили опрос, по итогам которого выяснилось, что примерно 41% жителей Новосибирска мечтают о полноценном новогоднем корпоративе с ужином, дискотекой и шампанским.

В прошлом году многие предприятия отменили банкеты в ресторанах из-за ковидной пандемии, и сотрудники собирались либо своими отделами, либо и вовсе проводили праздничные мероприятия в онлайн-режиме.

Отметим, что женщины соскучились по корпоративам сильнее мужчин – 59% против 38%. Примерно 24% представительниц прекрасного пола даже готовы купить новое платье или туфли по такому поводу. Еще 17% планируют потратиться на новогодний маникюр, а 11% – записаться в салон на укладку. В то же время 31% опрошенных мужчин готовы погладить к празднику рубашку!

51% опрошенных жителей Новосибирска признались, что любят новогодний корпоратив. Для 23% респондентов решение о посещении мероприятия зависит от коллектива. 15% местных жителей ходят на такого рода мероприятия по необходимости. А вот 11% новосибирцев на корпоративах никогда не появляются.

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