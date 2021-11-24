Новосибирские матери-героини получили награду от губернатора

Андрей Травников поздравил многодетных матерей в преддверии их «профессионального» праздника.
Двадцать шесть многодетных матерей из разных районов и городов Новосибирской области в преддверии Дня матери получили знак отличия «За материнскую доблесть». «От себя, от всех коллег благодарю за то великое дело, что вы делаете. Желаю, чтобы в ваших семьях всегда было благополучие, дети были здоровы, счастливы, успешны», – обратился к участницам церемонии губернатор Андрей Травников.
Глава региона подчеркнул, что те меры поддержки семей с детьми, многодетных семей, которые сегодня действуют в Новосибирской области, обязательно будут сохраняться, дополняться и расширяться.
Среди представленных к награждению знаком отличия «За материнскую доблесть» – 23 женщины с 5 детьми, 2 женщины – с 6 детьми, 1 женщина – с 7 детьми. Возраст самой молодой мамы – 29 лет.
Фото: архивы пресс-служб
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