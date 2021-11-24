Новосибирские матери-героини получили награду от губернатора

Глава региона подчеркнул, что те меры поддержки семей с детьми, многодетных семей, которые сегодня действуют в Новосибирской области, обязательно будут сохраняться, дополняться и расширяться.

Среди представленных к награждению знаком отличия «За материнскую доблесть» – 23 женщины с 5 детьми, 2 женщины – с 6 детьми, 1 женщина – с 7 детьми. Возраст самой молодой мамы – 29 лет.

Фото: архивы пресс-служб