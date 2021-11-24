Культурная жажда: новосибирцы приобрели 31 тысячу билетов по программе «Пушкинская карта»

Новосибирские школьники и студенты активнее всех в нашей стране пользуются «Пушкинской картой», чтобы сходить в музей или театр. Такой активности нет больше ни в одном регионе — заметили в минкульте. «Пушкинская карта», по которой можно сходить на концерт или в театр за государственные деньги, пользуется большой популярностью у новосибирцев. Об этом рассказала заместитель министра культуры России Ольга Ярилова, побывавшая на днях в Новосибирске.

По словам представителя минкульта, Новосибирская область является регионом-лидером Сибири и входит в топ-20 регионов страны по количеству проданных по «Пушкинской карте» билетов.

«Новосибирск стал абсолютным лидером, самым первым регионом в стране. По программе „Пушкинская карта“ продана 31 000 билетов. Больше просто нет ни в одном регионе», — сообщила Ольга Ярилова агентству ТАСС в Новосибирске.

Проект «Пушкинская карта» был запущен в городах России 1 сентября 2020 года. По данным пресс-службы минкульта РФ, за все это время в Новосибирской области к программе «Пушкинская карта» присоединилось более 20 учреждений культуры, в числе которых театры, музеи и концертные организации.

Наиболеей популярностью у новосибирских пользователей карты пользуется НОВАТ. Школьники и студенты посетили оперы «Кармен», «Князь Игорь», «Аида», балеты «Ромео и Джульетта», «Лебединое озеро» и «Спящая красавица». ⁠ Также по «Пушкинской карте» часто ходят в театр «Глобус», в Краеведческий музей и на концерты Новосибирской филармонии.

«Пушкинская карта» — специальная банковская карта для молодежи, которой можно расплачиваться при покупке билетов на культурные мероприятия. Деньги перечисляет государство. Сейчас сумма составляет 3000 руб., однако в следующем году ее планируют увеличить. Карта действует на всей территории РФ.

Фото: архивы пресс-служб