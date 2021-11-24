Выпускница НГУ стала героиней «Вечернего Урганта»

Выпускница факультета журналистики НГУ Ольга Кравцова и ее бывший супруг Руслан Габидуллин засветились на популярном шоу Первого канала «Вечерний Ургант». Ольга и Руслан известны тем, что основали студию озвучки сериалов и фильмов «Кубик в кубе».

Бывшие супруги рассказали Ивану Урганту, что раньше работали на радиостанции в Петербурге: Руслан читал новости, а Ольга — прогноз погоды. Но их уволили после того, как мужчина нарисовал усы на портрете, который висел на доске почета.

«На радио повесили доску почета. Нас на ней не было, поэтому она нас бесила. У меня был маркер в руках, я проходил мимо доски: рандомно нарисовал человеку усы. На следующий день нас начали увольнять», — рассказал Габидуллин.

После, в 2009 году, они организовали студию «Кубик в кубе». Теперь она одна из крупнейших независимых компаний, которая занимается переводом и озвучиванием.

Участники шоу рассказали, что первыми сериалами, которые они озвучили, стали «Дневники вампира», «Сообщество» и Modern Family. А известность они получили из-за работы с «Отбросами».

Ольга и Руслан добавили, что они используют в озвучке матерные выражения, потому что они и их переводчики — «из народа». Иван Ургант поинтересовался, как коллеги оценивают возможный запрет мата в озвучке сериалов и фильмов на интернет-сервисах. «Это возмутительно. Во-первых, я думаю, что те, кто это придумали, сами-то используют его. В чем тогда проблема? Ханжество...», — ответила Ольга.