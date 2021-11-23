Правительство РФ выделило новосибирским пенсионерам 53 миллиона на соцдоплаты

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении субсидий из федерального бюджета для соцдоплдат неработающим пенсионерам в декабре 2021-го. Выплаты затронут 548 тысяч человек из 15 регионов страны. Размер субсидии для Новосибирской области составит 53,3 млн рублей.

«Выделить Минтруду России в 2021 году на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении выплат региональных социальных доплат к пенсии, бюджетные ассигнования в размере 1112506,2 тыс. рублей из резервного фонда Правительства Российской Федерации, имея в виду обеспечение осуществления указанных выплат в декабре 2021 г. пенсионерам численностью не менее 548 тыс. человек», — сказанов распоряжении, опубликованном на официальном сайте Правительства РФ.

Финансирование направят 15 регионам, в которых увеличилось число получателей социальных доплат. Среди таких регионов — Бурятия, Карелия, Якутия, Еврейская автономная область, Забайкальский край, Амурская, Ленинградская, Магаданская, Мурманская и Новосибирская области, Ненецкий и Чукотский автономные округа.

Для Новосибирской области выделено 53,3 млн рублей на доплаты пенсионерам. Получатели пенсий получат деньги до конца 2021 года. Больше всего средств получат на соцвыплаты Приморский край (275 млн рублей), Забайкальский край (206 млн рублей) и республика Бурятия (150 млн рублей).

Отметим, что социальные доплаты к пенсии получают неработающие пенсионеры, которые получают пенсию ниже прожиточного минимума, установленного в регионе для этой категории граждан.