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До 10 тысяч рублей новосибирцы ежемесячно тратят на хобби

Жители отмечают, что в период пандемии их увлечения подорожали.

Новосибирска в среднем тратят до 10 тысяч рублей на хобби. При этом горожане отмечают, что на фоне коронавирусной пандемией затраты на их увлечения выросли.

Траты россиян на любимое занятие посчитали сотрудники «Росгосстраха». «Почти половина респондентов (44,3%) отметили, что за время пандемии их хобби подорожало. В частности, 22,5% от общего числа участников опроса указали на значительный рост трат, а 21,8% — на незначительный. 53% опрошенных не почувствовали влияния пандемии на стоимость своих увлечений. У 3% любимое занятие подешевело», — сказано в исследовании.

В среднем россияне тратят на хобби до 10 тыс. рублей в месяц. У 27% оно обходится в 1-5 тыс. рублей ежемесячно, 26% ничего не тратит, у 17% уходит до 1 тыс. рублей, у 12% до 10 тыс. рублей, а у 18% – более 10 тыс.

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