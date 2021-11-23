В Госдуме предложили сделать проезд для пассажиров до 16 лет бесплатным

Комитет Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей намерен разработать новый законопроект, который поднимет возрастную планку, дающую право на бесплатный проезд в общественном транспорте, до 16 лет.

По словам руководителя комитета депутата Нины Останиной, депутаты собираются предложить новую версию инициативы, которая ранее получила отрицательный отзыв правительства. Прежний проект на эту тему был внесен в Госдуму экс-депутатом Максимом Зайцевым.

«Мы не хотим терять этот закон, поэтому на бюджет следующего, уже 2023 года, мы будем предлагать поправки», — сообщила госпожа Останина РИА Новости.

Она уточнила, что комитет запросит в регионах информацию о расходах. В этой части законопроект Зайцева был не проработан. И с учетом «юридических отработок с регионами» документ будет вновь внесен в Госдуму. Нина Останина считает, что инициатива найдет отклик на местах.

«Сегодня субъекты самостоятельно решают эти проблемы — где-то распоряжения, где-то социальные карты, то есть кто как может. А мы обобщим материалы, представим правительству и постараемся убедить, что эти деньги нужно выделять из федерального бюджета», — добавила она.

В настоящее время закон запрещает высаживать детей до 16 лет без сопровождения взрослых из автобуса, даже если проезд таких детей не был оплачен.