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Общество

Новосибирские семьи смогут получить льготную ипотеку до конца 2023

Программа «Семейная ипотека» в том числе предусматривает получение кредита на строительство индивидуального жилого дома.

Правительство России продлило действие программы «Семейная ипотека» в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в составе национального проекта «Демография».

До 31 декабря 2023 года семьи, в которых после 1 января 2018 года родился первый или последующий ребенок, могут получить льготные ипотечные жилищные кредиты.

«Семейная ипотека» также предусматривает возможность получения кредитов, выданных с 1 апреля 2021 года на строительство индивидуального жилого дома, приобретение земельного участка и строительство на нем индивидуального жилого дома, на приобретение у юридического лица или индивидуального предпринимателя индивидуального жилого дома.

Воспользоваться «Семейной ипотекой» возможно до 31 декабря 2023 года при рождении первого ребенка или последующих детей. Подробную информацию о программе можно узнать на сайте консультационного центра ДОМ.РФ и на сайте Министерства финансов РФ.

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