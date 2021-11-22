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Почти треть новосибирцев после выхода на пенсию планируют продолжить работать

На пенсионные выплаты собираются жить лишь 19% горожан.

Практически каждый третий (31%) ныне экономически активный новосибирец по достижении пенсионного возраста намерен продолжать работать. На государственную пенсию рассчитывают только 19% респондентов, принявших участие в исследовании сервиса SuperJob. Еще 15% граждан планируют расходовать личные средства.

По сравнению с 2019 годом, жители Новосибирска стали чаще рассчитывать на возможность продолжения работы (+5%) и реже — на государственные выплаты (на 3%).

Новосибирцы также назвали сумму достойной по их мнению пенсии — в среднем 41,9 тысячи рублей в месяц (на 7% больше, чем год назад). В 2020 году пенсионные ожидания новосибирцев равнялись сумме 39,1 тысячи рублей, а в 2019 — 38,7 тысячи рублей.

Отметим, что, по данным Росстата на 1 июля 2021 года, средняя пенсия по старости в Новосибирске составила 16 тысяч 422 рубля и 3 копейки.

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