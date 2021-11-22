В Новосибирской области существенно сократилась официальная безработица

По последним данным министерства труда и социального развития Новосибирской области, число официально безработных жителей региона составляет 1,8% от общего числа работников. В августе этот показатель был выше – 2,4%, апреле – 3,4%, в конце прошлого года – 5%.



«По состоянию на 12 ноября зарегистрированы 25,5 тыс. безработных граждан. Уровень официальной безработицы составил 1,8% от численности рабочей силы. С начала года за содействием в поиске работы обратились 102,7 тыс. человек. За этот период 3648 работников были уволены из организаций области в связи с сокращением», – отмечается в сообщении министерства.



С начала года через центры занятости трудоустроили 75,3 тысячи человек. Предприятия заявили о потребности в 56 тысячах сотрудников. По сравнению с цифрами прошлого года это на 42,2% больше.