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Против обязательной вакцинации и QR-кодов. Новосибирцы устроили митинг на Монументе Славы

Напомним, что с 21 ноября работодатели в ряде сфер обязаны отстранять от работы сотрудников, не поставивших первый компонент противоковидной вакцины.

21 ноября в Ленинском районе Новосибирска собрались жители, выступающие против обязательной вакцинации и системы QR-кодов. Пришедшие спели «Вставай, страна огромная» и возложили цветы к Вечному огню. 

Напомним, что с 21 ноября работодатели обязаны отстранить от работы сотрудников, не поставивших первый компонент вакцины от коронавируса. Это касается определенных профессий.

Обязательная противоковидная вакцинация действует в Новосибирске с 12 октября. Она касается работников сферы услуг, общепита, курьерских служб и гостиниц. В некоторых заведениях теперь необходимо предъявлять QR-коды. После введения системы рестораторы столкнулись с падением выручки и волнами ненависти в социальных сетях. Рассерженные горожане, которые считают систему QR-кодов дискриминацией, срывают злость на владельцах и управленцах заведений, призывая их не соблюдать требования властей. Между тем нарушение постановления губернатора может обернуться для предприятий общепита существенными штрафами и приостановлением работы.

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