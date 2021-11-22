Крионирование в помощь: новосибирец заморозил мозг отца, чтобы в будущем его оживить

Новосибирец Алексей Хозяйкин заморозил мозг своего отца восемь лет, обратившись в криокомпанию «КриоРус». Алексей уверен, что в ближайшие годы произойдет научная революция в этой сфере, и он сможет вернуть своего отца.



В крионировании исследователи помогают сохранить тело человека, пока его не смогут оживить. Тела или мозги людей помещают в жидких азот, в котором они могут храниться вечно. Как рассказал соучредитель и директор компании «КриоРус», в будущем технический процесс может дойти до того, что будет возможно оживлять мертвых. До этого момента цель компании – сохранить тела.



Механика процедуры такова: сначала тело умершего охлаждают до температуры жидкого азота (-196 градусов), в особенности это касается мозга. Затем голову погибшего обкладывают пакетами со льдом и водой, а чтобы тело не повредилось из-за кристаллов льда, в его кровеносное русло вводят криопротекторы (специальные вещества). После этого тело кладут в сухой лед. Можно провести такую процедуру на всём теле, а можно только на мозге. Заморозка всего тела стоит от 36 тысяч долларов (2,183 млн рублей), а мозга – 15 тысяч долларов (1,092 млн рублей).



В 2014 году компания «КриоРус» заморозила мозг жителя Новосибирска Владимира Хозяйкина, который скончался от рака бронхов. Приобрести процедуру решил его сын Алексей, который согласен, что до технологического прогресса остались десятки лет. Заморозить все тело Алексей не смог и остановился на мозге, процедура обошлась ему в 700 тысяч рублей. Само тело семья похоронила на кладбище, однако сын туда не ходил, так как не считает, что его отец умер.



Несколько лет назад Алексей также помог с крионированием другому жителю Новосибирска. Сам он тоже хочет, чтобы после смерти его тело заморозили, пишет НГС.



По данным компании, за год всего 11 пациентов проходят крионирование. Родственники часто не соглашаются с такой процедурой, в основном по религиозным соображениям. Медицинское сообщество также полагает, что оживить человека после смерти невозможно.