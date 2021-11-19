Новосибирские рестораторы собирают подписи против системы QR-кодов в общепите

Новосибирские рестораторы готовят обращение к губернатору Андрею Травникову с просьбой отменить использование QR-кодов в заведениях общепита. Коллективное обращение уже подписали более 40 представителей новосибирских кафе и ресторанов. Рестораторы отмечают, что за пять дней действия системы QR-кодов выручка упала на 50-70%. При этом за аренду помещений приходится платить полную стоимость.



Авторы обращения заявили, что большая часть предприятий общепита не имеет финансовых резервов, некоторые до сих пор не оправились от последствий 2020 года. Они убеждены, что система QR-кодов «в ее нынешнем дискриминационном виде по отношению к отрасли общепита» приведет к массовому закрытию заведений и увольнениям сотрудников. Это может отразиться на том, что Новосибирск предстанет в неприглядном виде перед гостями международных спортивных соревнований 2022-23 годов.