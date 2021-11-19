По поручению президента в следующем году прожиточный минимум повысят на тысячу рублей

«В проекте федерального бюджета на будущий год сейчас заложена индексация прожиточного минимума на 2,5%. Конечно, этого недостаточно, потому что такие параметры значительно отстают от уровня текущей инфляции, которая ускорилась за последние месяцы», – сообщил Путин 18 ноября на совещании по социальным вопросам.



«Предлагаю на 2022 год установить более высокую планку прожиточного минимума, увеличить его опережающими темпами по сравнению с инфляцией, а именно - на 8,6%. В абсолютных цифрах в целом по стране прожиточный минимум должен вырасти до 12 654 рублей в месяц - этo на одну тысячу рублей больше, чем сегодня», – сказал глава государства.



Он также отметил, что на размер прожиточного минимума «завязаны» и многие социальные пособия, включая выплаты семьям с детьми и социальные доплаты, доплаты к пенсиям, «поэтому важна даже не абсолютная цифра, а важно то, с чем это связано». "Напомню, эти пособия получают миллионы наших граждан. Естественно, что эти выплаты тоже вырастут», – подчеркнул президент.

Фото: архивы пресс-служб