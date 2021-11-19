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С 2023 года россияне будут получать автоматическую выплату – по 5800 рублей

Рассказываем, кому полагается такая помощь от государства.

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации подготовило автоматические выплаты части россиян. Новый законопроект вступит в силу с 1 января 2023 года. Согласно ему, в беззаявительном порядке будут назначаться социальные и страховые пенсии по потере кормильца.

В настоящее время такие выплаты можно получить, подав соответствующее заявление. Новый законопроект позволит специалистам Минтруда назначать пособие в автоматическом режиме на основе сведений из единого реестра ЗАГСа.

Эксперты напомнили, что пенсия по потере кормильца может быть страховой или социальной. Страховые пенсии назначают, если у кормильца был трудовой стаж. При отсутствии стажа ребенку назначают социальную пенсию – это 5 796 тысяч рублей в случае смерти одного из родителей и 11 593 рубля в случае смерти обоих родителей, сообщает Primpress.

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